Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подвергся критике из-за отсутствия в стране во время наводнений на восточном побережье. В это время он находился в 10-дневном европейском турне, включавшем визит в Киев.

Как заявил теневой казначей страны Ангус Тейлор, став премьер-министром, Альбанезе «больше беспокоится о своем реноме на мировой арене, чем <…> о том, чтобы людям, пострадавшим от масштабных наводнений в Новом Южном Уэльсе, было где спать».

По мнению экс-министра кабинета Скотта Джона Моррисона, «игра в международную политику» для главы нового правительства оказалась важнее предвыборных обещаний сфокусироваться на внутренних проблемах и стихийного бедствия в самом густонаселенном регионе Австралии.

Премьер, отвечая на критику, отметил, что считает свою поездку в Европу крайне важной для международной политики страны, однако признал, что «вероятно, от поездки [на Украину] можно было бы отказаться».

По его словам, на время визита в Киев все электронное оборудование его делегации было отключено «в интересах национальной безопасности», поэтому о наводнениях в Австралии он узнал лишь спустя двое суток. Чиновник подчеркнул, что его новая политика заключается в том, чтобы «делать дело» и добиваться результатов в интересах австралийской общественности.

После этого издание NewsABC.net сообщило, Альбанезе собирается присоединиться к премьер-министру Нового Южного Уэльса Доминику Перротте в поездке по пострадавшим от наводнения частям Сиднея. Кроме того, премьер в Twitter пообещал выплаты размером $1 тыс. в поддержку людей, которые понесли значительные убытки в результате наводнения.

Продолжающееся наводнение в Сиднее грозит стать крупнейшим за последний год и является четвертым крупным наводнением в регионе подряд и третьим — с февраля 2022 года. Особенно острая ситуация с наводнениями сложилась в в Новом Южном Уэльсе, сообщает The Sydney Morning Herald.Там находятся 85 000 человек, которые получили приказ об эвакуации и предупреждения о возможном скором перемещении с места жительства.

Ранее, 26 июня, читатели британского издания Express раскритиковали решение властей предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на $525 млн. В общей сложности Украина получила от Великобритании экономическую и гуманитарную поддержку на сумму $1,8 млрд, а также военную помощь на $1,5 млрд.

Страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь на фоне начатой российской стороной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».