Автомобиль сбил подростка в Сызрани. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 4 июля, в 16.50. 54-летняя женщина за рулем автомобиля Lada ехала по улице Смирницкой в направлении улицы Октябрьской. В районе дома № 24 машина наехала на подростка 2008 года рождения.

Он получил различные травмы и был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.

В конце июня автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста на дороге в Ульяновске. Ребенок был госпитализирован.