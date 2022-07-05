Автомобиль сбил ребенка в Ульяновской области

В Димитровограде Ульяновской области ребенок пострадал в результате ДТП. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает ulpravda.ru.

Инцидент произошел накануне, 4 июля, вечером, на улице Рабочей около дома №23. Водитель автомобиля Renault наехал на 12-летнего мальчика, который проезжал на велосипеде по диагонали вне пешеходного перехода.

В результате велосипедиста госпитализировали, ему назначено амбулаторное лечение.

В конце июня автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста на дороге в Ульяновске. Ребенок был госпитализирован.