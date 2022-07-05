Спрос на водные прогулки в Петербурге вырос на четверть

В Санкт-Петербурге в связи с жаркой погодой на четверть вырос спрос на водные прогулки. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Астра Марин».

Наиболее популярными оказались маршруты до Петергофа и Кронштадта, прогулки по рекам и каналам города и ночные рейсы под разводными мостами.

«Круиз на двухпалубном теплоходе в Петергоф вызвал огромный ажиотаж: гости судна в течение продолжительной поездки смогли сполна насладиться видами Финского залива, а также воспользоваться услугами ресторана на борту. Этот рейс мы пока оставили в своем ежедневном расписании», — рассказал глава компании Андрей Кузнецов.

28 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге усилят полив улиц в связи с установившейся жарой.