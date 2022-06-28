В Петербурге усилят полив улиц из-за жары

В Санкт-Петербурге усилят полив улиц в связи с установившейся жарой. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на главу комитета по благоустройству города Василий Пониделко.

«Сейчас, когда синоптики не дают надежды на дождь, в первую очередь необходимо обеспечить сохранность зеленых насаждений — не допустить выгорания травы, цветов, кустов и деревьев», — заявил он.

Отмечается, что перегретые дороги и тротуары больше подвержены деформации, их полив также будет усилен.

Накануне, 28 июня, главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что жара в Петербурге продлится до конца недели. Также, по его словам, всю неделю в городе не будет осадков.