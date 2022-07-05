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Журналист «Известий» показал работу ПТРК «Корнет» по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Иван Литомин 5 июля показал кадры работы противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

По его словам, «Корнет» — очень мобильное вооружение. Переносится на треноге, устанавливается и бьет в цель на расстоянии до 5 км.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

«Вот в той большой башне был наблюдательный пункт противника», — сказал журналист, комментируя попадание ракетой комплекса по заданной цели.

После нанесения удара военнослужащие меняют позиции, так как может начаться ответный огонь.

В конце июня Минобороны РФ также показало работу ПТРК. Огневую позицию украинских военных на заброшенном предприятии нашли с помощью беспилотника. После этого расчет прибыл в назначенный район и развернул вооружение. Точка была уничтожена, что зафиксировали средства объективного контроля БпЛА.

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» поступили на вооружение Российской армии в 1998 году. Задание по адаптации «Корнетов» к перспективным бронированным платформам ВДВ было выдано в 2013 году тульскому АО «Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова». Сообщалось, что, помимо гусеничных БМД-4М, комплексы будут установлены и на высокомобильных колесных шасси.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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