Аналитики рассказали о высоких показателях продаж грузовиков в России

Продажи коммерческих автомобилей в России в июне на 41% превысили показатель уровня мая, а всего за прошедший месяц было продано 11 572 новых коммерческих машин. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили аналитики агентства «Автостат».

Они же отмечают, что третий месяц подряд цифра продаж грузовых машин в стране оказывается выше, чем у аналогичного показателя в сегменте легких коммерческих машин, LCV.

Специалисты отметили, что по итогам июня в нашей стране было куплено 5766 грузовиков, что составляет половину от общего объема реализации коммерческой техники. При этом по отношению к маю продажи грузовых автомобилей увеличились на 35%.

Также в первый летний месяц в РФ было приобретено 4895 единиц LCV, что на 59% лучше результата мая. Реализация автобусов в июне (911 шт.) превысила майский уровень только на 12%.

Сравнивая показатели июня с теми, которые были год назад (в июне 2021-го), видно, что продажи коммерческих автомобилей упали на 52%. Сильнее всего в этом случае «просела» реализация LCV, на 64%. У грузовиков и автобусов цифра продаж снизилась на 39% и 33% соответственно.

14 июня «Известия» сообщали, что Генпрокуратура и МВД просят провести проверку российских представительств грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco и при необходимости привлечь их руководителей к уголовной ответственности, а также взять под контроль на их складах в РФ запчасти и детали.