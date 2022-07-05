Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал указ о репатриации резидентами валюты
Мир
Лесной пожар вспыхнул в Анталье на юге Турции
Общество
Более половины месячной нормы осадков может выпасть к ночи в Москве
Интернет
Сервису Hotels.com грозит штраф в 6 млн рублей за отказ локализовать данные
Экономика
Банки сообщили об отсутствии проблем с оформлением чарджбэков
Мир
Граждан Польши призвали экономить электричество на фоне антироссийских санкций
Мир
Politico заявило о планах США потратить $27 млн на слежку за ракетами РФ и КНР
Мир
Королева Испании заразилась коронавирусной инфекцией
Авто
Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе такси
Мир
Жителям Мариуполя бесплатно восстановят жилье
Экономика
Размер льготной ипотеки для IT-специалистов увеличили в 1,5 раза

Аналитики рассказали о высоких показателях продаж грузовиков в России

0
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи коммерческих автомобилей в России в июне на 41% превысили показатель уровня мая, а всего за прошедший месяц было продано 11 572 новых коммерческих машин. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили аналитики агентства «Автостат».

Литье мое: обойдутся ли российские грузовики без заграницы
Что будет выпускать КамАЗ в условиях санкций

Они же отмечают, что третий месяц подряд цифра продаж грузовых машин в стране оказывается выше, чем у аналогичного показателя в сегменте легких коммерческих машин, LCV.

Специалисты отметили, что по итогам июня в нашей стране было куплено 5766 грузовиков, что составляет половину от общего объема реализации коммерческой техники. При этом по отношению к маю продажи грузовых автомобилей увеличились на 35%.

Также в первый летний месяц в РФ было приобретено 4895 единиц LCV, что на 59% лучше результата мая. Реализация автобусов в июне (911 шт.) превысила майский уровень только на 12%.

Сравнивая показатели июня с теми, которые были год назад (в июне 2021-го), видно, что продажи коммерческих автомобилей упали на 52%. Сильнее всего в этом случае «просела» реализация LCV, на 64%. У грузовиков и автобусов цифра продаж снизилась на 39% и 33% соответственно.

14 июня «Известия» сообщали, что Генпрокуратура и МВД просят провести проверку российских представительств грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco и при необходимости привлечь их руководителей к уголовной ответственности, а также взять под контроль на их складах в РФ запчасти и детали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022