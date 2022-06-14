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Крупные грузовые автоконцерны потребовали наказать по УК РФ

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Генпрокуратуру и МВД просят провести проверку представительств грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco, при необходимости привлечь их руководителей к уголовной ответственности, а также взять под контроль на их складах в РФ запчасти и детали, узнали «Известия».

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Об этом говорится в документах, которые глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов направил в адрес руководителей силовых структур.

«Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи», — поясняет позицию организации общественник.

По его словам, созданные на территории РФ для представления интересов автоконцернов их российские дочерние компании также прекратили производить, импортировать и поставлять автомобили и запчасти к ним, а заодно и осуществлять техническое обслуживание и ремонт.

«По нашему глубокому убеждению, такие решения являются противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций», — отмечается в документах.

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