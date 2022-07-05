Волгоградскую школу накажут после избиения ученицы мачехой

В школе, где учится избитая мачехой восьмилетняя девочка, прокуратура выявила нарушения. Речь идет об учебном заведении в Палласовском районе Волгоградской области. Во время проверки выяснилось, что учителя догадывались об издевательствах над ребенком, но не вмешивались.

Надзорное ведомство установило, что в мае этого года мачеха преподавала математику в этой школе. Коллеги замечали у ее падчерицы синяки, но женщина объясняла это тем, что девочка часто падает. При наличии сигнала об избиениях школа не инициировала проверку условий жизни этой семьи, информацию о возможном насилии в семье в правоохранительные органы не передавали.

Районный прокурор внес представление в адрес отдела образования об устранении выявленных нарушений, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

О происходящем в семье в полицию сообщили соседи. По их словам, мачеха жестоко избила падчерицу скалкой. Выяснилось, что она это делала систематически из-за личной неприязни. В мае женщина намеренно обожгла утюгом девочку. Возбуждено уголовное дело.