СК возбудил дело в отношении издевавшейся над ребенком мачехи под Волгоградом

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы поселка Красный Октябрь Палласовского района за систематические издевательства над своей 8-летней падчерицей. Об этом сообщили 4 июля в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Следователями установлено, что мачеха систематически избивала ребенка из-за личной неприязни. В мае женщина намеренно обожгла утюгом девочку.

«Подозреваемая взяла горячий утюг и приложила его платформу к голове малолетней девочки, от чего она испытала не только физическую боль, но и психические страдания. При этом женщина не остановилась на этом, она нанесла девочке несколько ударов в область головы, от чего малолетняя потеряла сознание», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне задержанная, сначала избив ребенка, опустила голову падчерицы в унитаз и начала смывать воду. После ребенок был еще раз избит с применением ремня. В один из дней, после всех издевательств, девочка сбежала из дома к родной бабушке, после чего информация о насилии над несовершеннолетней поступила в правоохранительные органы.

В настоящее время ребенок находится в больнице, девочке оказывается медицинская и психологическая помощь. Мачеха задержана. По данным СК, в ближайшее время будет решен вопрос о ее аресте.

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица…»).

В конце января в Алтайском крае задержали мать и отчима, которые за плохое поведение выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды и обуви. Мальчик продолжительное время находился на улице при отрицательной температуре без одежды и обуви. Кроме того, следствием были установлены факты систематического истязания мальчика и его братьев шести и полутора лет со стороны матери и сожителя. После инцидента дети были изъяты из семьи.