Перекладина качелей упала на голову ребенка в Липецке

В Липецке в одном из дворов на улице Катукова на качелях пострадал девятилетний мальчик. Во время игры на его голову обрушилась верхняя металлическая балка. Ребенка госпитализировали.

Lipetskmedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Липецкой области пишет, что в правоохранительные органы от официального представителя пострадавшего ребенка поступило заявление о происшествии. По факту случившегося началась проверка.

Свою проверку начала и районная прокуратура. Во время нее будет установлен собственник качелей и причина ЧП.

GOROD48 сообщает, что инцидент во дворе записала камера видеонаблюдения. Судя по записи, перекладина качелей оторвалась, когда на ней находились двое детей. Травы получил один ребенок, а второй остался цел.

Ранее в ОНФ заявляли, что треть детских площадок в России сегодня представляет угрозу для детей, значительная часть нуждается в ремонте. Генпрокуратуру, Минстрой и Роспотребнадзор попросили их демонтировать.