Россия отказалась от участия в «Детском Евровидении» в 2022 году

Кастинг на участие в «Детском Евровидении» в 2022 году проводиться не будет. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Академии Игоря Крутого, выступавшей организатором национального отбора в прошлые годы.

«Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур 20-го международного детского конкурса песни «Евровидение»», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что данное решение принято в связи с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022».

В этом году, по решению Европейского вещательного союза (EBU), Россия не принимала участие в «Евровидении». В заявлении отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины.