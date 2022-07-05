Шойгу сообщил о завершении испытаний ракет «воздух-воздух» для Су-57

В 2022 году должны закончиться испытания и начаться серийные поставки в войска ракет «воздух-воздух» средней и малой дальности для истребителя пятого поколения Су-57. Об этом во вторник, 5 июля, рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», — заявил министр на селекторном совещании в Москве.

Ракеты, подчеркнул он, «предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей». Они дадут возможность истребителям уничтожать малоразмерные цели, использующие технологию «стелс».

«Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолетов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии «стелс», — обратил внимание министр.

27 июня Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ми-8 с установленными на борту современными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации по защите Донбасса. Комплексы РЭБ применяются на предельной высоте. В ведомстве пояснили, что это позволяет охватить наибольшую площадь радиоэлектронного воздействия на зенитно-ракетные комплексы и авиацию противника, лишая возможности обнаруживать объекты и наводить управляемые ракеты класса «воздух-воздух», «земля-воздух» и «воздух-земля».

4 февраля стало известно о том, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом, способным перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной». На первом вновь изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволит самолету применять для самообороны от ракет «воздух-воздух», «земля-воздух» и истребителей ракеты «обратного старта».