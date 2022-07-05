Два землетрясения произошло у берегов Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в море рядом с Курильскими островами 5 июля. Магнитуда сейсмических событий составила 3,1 и 3,6.

По данным ученых, очаги находились на глубине от 147 до 174 км. Сообщения от местных жителей о подземных толчках не поступали. Угроза цунами не объявлена, пишет ИА SakhalinMedia.

В МЧС сообщили, что на вулкане Эбеко на острове Парамушир произошел выброс пепла на высоту 2,5 км. Шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении.

Ранее в этот день сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали три землетрясения за сутки в Камчатском крае. Подземные толчки произошли в 11 км от населенного пункта Усть-Камчатск. Магнитуда сейсмических событий составила от 4,0 до 5,2.