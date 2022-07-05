Сейсмологи зафиксировали три землетрясения за сутки в Камчатском крае
В Камчатском крае сейсмологи зафиксировали три землетрясения за сутки. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.
По данным специалистов, подземные толчки произошли в 11 км от населенного пункта Усть-Камчатск, пишет REGNUM. Первое землетрясение зафиксировали в 09:51 по местному времени, а следующие два — в 10:21 и 10:27. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 4,0 до 5,2, уточняет Федеральное агентство новостей.
Сведений о разрушениях, а также о пострадавших не поступало. Сейчас спасатели обследуют здания и объекты, сообщает «Ридус».
2 июля у южного берега Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 331 км. Эпицентр землетрясения находился в 1191 км от Северо-Курильска.