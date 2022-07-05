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На Сырдарьинской ТЭС приняли в эксплуатацию два энергоблока

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Фото: соцсети
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Специалисты завершили модернизацию крупнейшей в Центральной Азии Сырдарьинской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной в Узбекистане. Об этом сообщает 5 июля газета «Энергетика и промышленность России».

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Специалистами Инженерного центра АО «ЭЛАРА» были выполнены работы по увеличению общей мощности шести энергоблоков с 1800 до 1950 МВт.

Они модернизировали турбинное, генераторное, котельное и вспомогательное оборудование, реконструировали системы автоматического регулирования, а также в полном объеме выполнили строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Так, на Сырдарьинской ТЭС приняты в эксплуатацию энергоблоки № 9 и № 10.

31 марта сообщалось, что специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ «НИИАР», входящий в «Росатом») успешно завершили масштабный ремонт и модернизацию многоцелевой исследовательской реакторной установки ВК-50 в Димитровграде Ульяновской области.

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