На Сырдарьинской ТЭС приняли в эксплуатацию два энергоблока

Специалисты завершили модернизацию крупнейшей в Центральной Азии Сырдарьинской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной в Узбекистане. Об этом сообщает 5 июля газета «Энергетика и промышленность России».

Специалистами Инженерного центра АО «ЭЛАРА» были выполнены работы по увеличению общей мощности шести энергоблоков с 1800 до 1950 МВт.



Они модернизировали турбинное, генераторное, котельное и вспомогательное оборудование, реконструировали системы автоматического регулирования, а также в полном объеме выполнили строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Так, на Сырдарьинской ТЭС приняты в эксплуатацию энергоблоки № 9 и № 10.

31 марта сообщалось, что специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ «НИИАР», входящий в «Росатом») успешно завершили масштабный ремонт и модернизацию многоцелевой исследовательской реакторной установки ВК-50 в Димитровграде Ульяновской области.