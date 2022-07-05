Песков про наличии плана у Минобороны на случай расширения НАТО

Песков про наличии плана у Минобороны на случай расширения НАТО

2022-07-05 13:14:59

2022-07-05 13:14:59

2022-07-05 13:14:59

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