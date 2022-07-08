Реклама
Прямой эфир
Общество
В России празднуют День семьи, любви и верности
Армия
Минобороны РФ запустило проект об освобождении Одессы в годы ВОВ
Мир
В США выразили готовность обсуждать вопрос продажи F-16 Турции
Мир
Еврокомиссия отказалась выдать Украине кредит на €1,5 млрд
Мир
Теннисист Надаль снялся с Уимблдона из-за травмы
Мир
МИД Украины заявил, что ни один россиянин не подал документы на украинскую визу
Мир
Шольц опроверг возможное банкротство Германии
Мир
В ДНР сообщили об атаке ВСУ на нефтебазу в Донецке
Армия
Путин поддержал приравнивание военных ЛНР и ДНР к российским
Общество
В некоторых районах Москвы за час выпало более 30% месячной нормы осадков
Экономика
Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

Курбан-байрам-2022: начало и конец, как празднуют, что нельзя делать

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совсем скоро мусульмане всего мира отметят один из важнейших праздников в исламской религии — Ид аль-Адха, известный также как Курбан-байрам. Появился он много веков назад и имеет множество традиций и обычаев.

История праздника 9 июля 2022 года

«Три-четыре миллиона жителей Москвы исповедуют ислам»
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин — о росте мусульманского населения страны и строительстве новых мечетей

Ид аль-Адха в переводе с арабского, а Курбан-байрам с тюркского, означает «праздник жертвы». Он установлен и отмечается в честь пророка Ибрахима, которому Аллах послал испытание — принести в жертву собственного сына. Оба они противились воле Господа и приняли это как должное. За преданность вере в самый последний момент Аллах даровал жизнь сыну Ибрахима и принял в жертву барана.

Праздник жертвоприношения не имеет постоянной даты, поскольку начинается через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан, который привязан к исламскому лунному календарю.

В 2022 году Курбан-байрам выпадает на 9 июля. Празднование продолжается три дня. В некоторых российских регионах, где многие жители исповедуют ислам, понедельник объявлен нерабочим днем.

Принято ходить в гости к родственникам и молиться за умерших.

Курбан-байрам 2022: что нельзя делать, обычаи

Курбан-байрам — долгожданный семейный праздник, к нему готовятся очень тщательно. Мусульманские женщины наводят идеальный порядок в своем доме и готовят много изысканных блюд.

Также у мусульман существуют строгие запреты в праздничные дни, а именно нельзя:

  • ходить в грязной одежде;
  • скупиться;
  • ссориться и совершать плохие поступки;
  • употреблять алкоголь.

Друг друга мусульмане в этот день приветствуют словами «Ид мубарак!», что в переводе с арабского означает «Благословен праздник!».

Празднование начинается накануне или с раннего утра. После полного омовения нужно надеть чистую опрятную одежду для совершения праздничного намаза. Затем читают Коран и слушают проповедь, в которой объясняют происхождение и значение жертвоприношения. И только после этого приступают к самому обряду.

Для жертвоприношения отбирается одно из лучших животных. Как правило, это специально откормленный баран. Животные, которые имеют изъяны — худобу, слепоту, отсутствие зубов, — к жертвоприношению не допускаются.

Мясо жертвенного животного раздают нуждающимся. Только треть можно оставить себе, чтобы приготовить обед и угостить родственников и соседей. Ни в коем случае нельзя продавать. Даже шкуру животного отдают бесплатно. Если же ее все-таки продают, вырученные деньги уходят на благотворительность.

Для обряда в каждом населенном пункте оборудованы места. Если мусульманин по какой-то причине не присутствует на обряде жертвоприношения, он может попросить кого-то принести в жертву животное от его имени.

В материале «Известий» — программа празднования Курбан-байрама в Москве в 2022 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022