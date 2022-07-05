Более 1 млрд рублей получили больницы ЯНАО

В бюджет территориального фонда ОМС ЯНАО из Федерального фонда обязательного медицинского страхования направлено 1,4 млрд рублей. Благодаря этому планируется минимизировать расходы, возникающие из-за роста цен на лекарства.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на директора ТФОМС ЯНАО Татьяну Никитину сообщает, что 70% этой суммы уйдет на закупку лекарственных препаратов. В случае необходимости лечебные учреждения смогут потратить средства на закупку оборудования и медицинских изделий. Также дополнительные средства направлены на повышение качества медпомощи.

Агентство напоминает, что ФОМС ЯНАО в минувшем году повысил доходы на 1 млрд рублей, до 27,2 млрд рублей. Расходы при этом составили 27,6 млрд рублей.