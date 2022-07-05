Диетолог порекомендовал блюдо для похудения

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал россиянам для похудения почаще есть суп.

В беседе с ИА «Ура.Ру» 4 июля специалист отметил, что в этом блюде меньше калорий, оно отлично помогает работе желудочно-кишечного тракта.

«Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд», — приводит слова диетолога телеканал «360».

Кроме того, врач указал на его сытность. При включении в рацион супа калорийность питания снижается. Поимо этого, суп, в отличие от другой еды, лучше переваривается и меньше раздражает желудок, пишет RT. Гинзбург напомнил, что супы бывают крупяные, молочные, рыбные, мясные.

Гинзбург напомнил, что не случайно все кухни мира имеют свои разновидности супов.

4 июля врач-эндокринолог Юрий Потешкин в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал в жару есть острую пищу, супы и пить горячий чай. По словам специалиста, употребление этих продуктов усилит потоотделение и облегчит состояние, пишет Life.ru.

28 июня врач-гастроэнтеролог Марат Зинатуллин рассказал, кому нельзя есть окрошку. По его словам, в некоторых случаях такой суп может навредить здоровью. Врач объяснил, что грубые пищевые волокна, которые входят в состав ингредиентов супа, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование. Эксперт не рекомендует употреблять окрошку людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, пишет НСН.

В 2019 году врачи назвали самые полезные и вредные супы. Самым полезным из популярных в России супов признан овощной вегетарианский. По мнению медиков, именно этот суп является оптимальным источником питательных веществ.