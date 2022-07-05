Актриса и телеведущая Спивакова рассказала о возвращении в кино

Актриса театра и кино, телеведущая Сати Спивакова рассказала «Известиям» о премьере спектакля Дмитрия Сердюка «Канарейка» в Театре наций.

«Есть одна история, буду счастлива, если она осуществится. Буквально два месяца назад армянский режиссер Дживан Аветисян предложил мне сняться в очень интересном полнометражном фильме про взаимоотношения и разобщенность армянской диаспоры», — рассказала актриса.

Съемки планируются на начало 2023 года, заметила Спивакова.

«Если это осуществится, вернусь в армянское кино спустя почти 35 лет. Лучше я так вернусь», — добавила она.

Кроме того, артиста рассказала «Известиям» о семье, кино, театре, образе и судьбе бессмертной оперной дивы Марии Каллас.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Есть артисты спринтеры, но я — стайер»