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Актриса и телеведущая Спивакова рассказала о возвращении в кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актриса театра и кино, телеведущая Сати Спивакова рассказала «Известиям» о премьере спектакля Дмитрия Сердюка «Канарейка» в Театре наций.

«Есть одна история, буду счастлива, если она осуществится. Буквально два месяца назад армянский режиссер Дживан Аветисян предложил мне сняться в очень интересном полнометражном фильме про взаимоотношения и разобщенность армянской диаспоры», — рассказала актриса.

Съемки планируются на начало 2023 года, заметила Спивакова.

«Если это осуществится, вернусь в армянское кино спустя почти 35 лет. Лучше я так вернусь», — добавила она.

Кроме того, артиста рассказала «Известиям» о семье, кино, театре, образе и судьбе бессмертной оперной дивы Марии Каллас.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Есть артисты спринтеры, но я — стайер»

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