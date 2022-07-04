Военкор «Известий» показал работу артиллерии ВСУ

Военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин 4 июля показал работу артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Только что по нашим позициям отработала артиллерия противника, в 500 м от нас упал пакет «градов», — рассказал журналист.

Ранее Трушнин пообщался с офицером батальона «Восток» с позывным «Араб» и узнал, как идет спецоперация по защите Донбасса на Угледарском направлении. Военный рассказал, что на этой территории приходится проводить больше разведывательных мероприятий. Минные поля здесь — частое явление.

«Араб» также сообщил, что украинские боевики используют беспилотные летательные аппараты, поэтому российским военным приходится скрываться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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