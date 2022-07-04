Военкор «Известий» узнал о ходе спецоперации на Угледарском направлении

Военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин 4 июля пообщался с офицером батальона «Восток» с позывным Араб и узнал, как идет спецоперация по защите Донбасса на Угледарском направлении.

«Здесь уже нужно проводить больше разведывательных мероприятий. Минные поля — очень частое явление на данном направлении. <…> Противник имеет в своем наличии огромный арсенал артиллерии, установок, и он систематически по нам этим отрабатывает», — сказал военный.

Офицер также сообщил, что украинские боевики часто используют беспилотные летательные аппараты, поэтому российским военным приходится скрываться.

«Они (БПЛА. — Ред.) роятся прямо над нами. Иногда на расстоянии 100–200 м. Высматривают, ищут, по возможности накрывают. <…> Где открытая местность, приходится ползать. Иногда расстояние в 100 м приходится проходить за целый день», — сказал Араб.

Ранее в этот день военкор «Известий» Александр Сафиулин побывал на боевых позициях около поселка Пески, который находится неподалеку от города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам журналиста, с этих позиций очень хорошо видно, как Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк, но силы ДНР и РФ наносят ответные удары.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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