Путин обязал чиновников передавать в Гохран подарки из драгметаллов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об особом порядке обращения с подарками из драгоценных камней и металлов, подаренных госслужащим и не выкупленных ими. Теперь такие подарки будут передаваться в Гохран России.

«В случае, если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней не поступило заявление о выкупе, такой подарок подлежит передаче […] в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)», — указано в документе.

Согласно тексту документа, в который и вносились данные поправки, госслужащие должны были уведомлять администрацию президента о всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей. Исключением являются подарки в виде канцелярских принадлежностей, предоставленных при проведении протокольных и других официальных мероприятий, цветы, а также ценные подарки, врученные им в качестве поощрения (награды).

Сдавать подарки необходимо в течение трех рабочих дней после получения или после возвращения из служебной командировки.