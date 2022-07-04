Эмбер Хёрд потребовала отмены решения суда с Джонни Деппом

Эмбер Хёрд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа, сообщает новостной сайт Deadline. Актриса просит уточнить информацию об одном из присяжных, в его данных может быть ошибка. Представители Хёрд увидели неточность в дате рождения присяжного, передает телеканал «Известия». Адвокаты считают, что если оплошность подтвердится, то это может стать основанием для отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. Суд 1 июня обязал Хёрд выплатить Деппу компенсацию в размере $10 млн, а также штраф в размере $5 млн. Процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля.

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