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Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе

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Фото: Аукционный дом «Литфонд»
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Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги раритеты со съемок культовых фильмов Андрея Тарковского — «Андрей Рублев», «Солярис», «Иваново детство» и дипломной среднеметражной работы «Каток и скрипка».

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Центральное место среди лотов занимает объемная коллекция из 446 свидетельств работы над кинокартиной «Андрей Рублев», которая снималась в 1964–1965 годах.

В нее вошли так называемые контрольки, которые были распространенным явлением в фотопленочное время и представляли собой слайды с фотографиями рабочих моментов, и свыше полусотни разноформатных фотографий, выполненных, по всей вероятности, Евгением Умновым — советским фотографом и журналистом, который на протяжении 30 лет снимал культурную жизнь столицы. Особую ценность имеет снимок «Анатолий Солоницын и Николай Гринько на съемках фильма» с автографом режиссера на обороте.

«Представлен действительно уникальный архив — такого количества раритетов еще не было заявлено ни в одной коллекции по фильму «Андрей Рублев» Тарковского», — подчеркнул в беседе с «Известиями» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Вместе с тем, по его мнению, еще более интересный лот — материалы по «Катку и скрипке», поскольку от этих съемок в принципе сохранилось совсем немного.

Стартовая цена архива по «Андрею Рублеву» — 700 тыс. рублей. В свою очередь, материалы «Катка и скрипки» предлагаются за сумму от 50 тыс.

25 марта аукционный дом «Литфонд» провел торги раритетами, связанными с творчеством режиссера Андрея Тарковского. Главным лотом стал экземпляр киносценария «Соляриса», который был продан за 5,5 млн рублей. В коллекцию также вошли другие редкости, имеющие отношение к миру кино и театра.

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