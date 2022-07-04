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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки под Мурманском

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Фото: соцсети
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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки в городе Ковдор в Мурманской области. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«По фактам грубого нарушения общественного порядка в городе Ковдоре возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»)», — говорится в сообщении.

Фигурантам дела может грозить до семи лет лишения свободы.

По данным «Известий», конфликт разгорелся утром в понедельник на перекрестке Кошица – Коновалова. Две группы людей начали выяснять отношения, но потасовка быстро переросла в драку.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент инцидента. Судя по кадрам, в драке принимали участие не менее 30 человек.

Предположительно, поводом для конфликта послужило то, что часть молодых людей не пустили в кафе «Айсун». На место прибыли правоохранители, чтобы разнять молодых людей им пришлось совершить выстрелы в воздух.

«В отдел полиции для разбирательства доставлены восемь граждан. В ходе конфликта пострадали четыре человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне драка со стрельбой произошла в Москве возле торгового центра «Каспий» Северного микрорайона Чертаново. По данным «Известий», четверо молодых мужчин повздорили с двумя оппонентами. Один из участников конфликта вытащил травматический пистолет и начал стрелять в воздух.

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