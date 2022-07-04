В ГД пообещали принять меры по защите энергетического суверенитета РФ

Государственная дума готова предпринять необходимые шаги для обеспечения защиты энергетического суверенитета России, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в пресс-центре «Россия сегодня».

Депутат заявил, что законопроект о реализации малоликвидного публичного имущества, стоимость которого не превышает 100 млн рублей, будет «дополнен положениями об установлении механизма по преобразованию филиала иностранного юридического лица в российское хозяйственное общество».

«Это не захват, а вынужденная мера. Речь идет о тех случаях, когда приостановление или прекращение деятельности такого филиала угрожает обеспечению обороны страны и безопасности государства в энергетической сфере. Проектируемые нормы касаются филиалов иностранных компаний, владеющих объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры на территории нашей страны и обеспечивающих их обслуживание и бесперебойную работу», — пояснил парламентарий.

Гаврилов также подчеркнул, что уверен в том, что данный законопроект поможет сохранить принадлежащие зарубежным компаниям и лицам производственные комплексы в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов и обеспечить безопасное функционирование этих комплексов. Парламентарий подчеркнул, что таким образом производственные мощности гарантировано будут работать в интересах России, а увольнения работников получится избежать.

Согласно тексту документа, преобразование в ООО будет возможно только в случае если приостановление или прекращение работы филиала или представительства зарубежной компании в России создает угрозы для обороны страны и энергетической безопасности государства.

Ранее, 4 июля, цена за 1 тыс. куб. м. в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила отметку в $1700.