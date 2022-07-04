Дополнительный рейс в Москву запустят из Тюмени

Из Тюмени в Москву запустят дополнительный рейс. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот».

Выполнение начнется с 9 июля. Билеты в один конец по цене от 3,5 тыс. рублей уже поступили в продажу, сообщает megatyumen.ru.

Из Москвы рейс будет отправляться в 0.35, а пребывать в Тюмень в 5.15. Обратный рейс из Рощино запланирован на 6.15, а прибытие в Шеремьево — в 7.20.

В конце мая из Тюмени в Ереван возобновили прямые рейсы. Их выполняет авиакомпания «ЮТэйр». Перелеты выполняются по воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 10 250 рублей. Рейс продлится 3 часа 45 минут.