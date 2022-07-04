На выставке «Иннопром-2022» показали водоробус «Газель City»

«Группа ГАЗ» 4 июля показала компактный автобус «Газель City», который работает на водороде. Презентация состоялась в рамках представления перспективных моделей Группы ГАЗ на выставке «Иннопром 2022», которая открылась в Екатеринбурге.

Водоробус «Газель City» — машина, которая работает на водородных топливных элементах. Это абсолютно экологичный вид транспорта, так как при его эксплуатации в атмосферу выделяется только водяной пар. Автобус оборудован системами питания водородом и его хранения, тяговыми батареями и электродвигателем. Запас хода на одной заправке такой машины составляет 350 км.

Машина предназначена для перевозки пассажиров. Она сделана на базе автобуса малого класса, серийно выпускаемого на Горьковском автомобильном заводе.

В рамках выставки «Иннопром-2022» ранее в этот же день была показана новая модель электробуса от холдинга СТМ, Синара-6253.