Организатора бойцового шоу «Хардкор» обвинили в неуплате гонораров

Один из участников бойцового шоу «Хардкор», призер кубка мира по боевому самбо, тренер по боксу, ММА и грепплингу Александр Маркосян намерен подать иск на организаторов бойцового шоу «Хардкор Файтинг» и вызвать на ринг основателя проекта Анатолия Сульянова.

По словам спортсмена, он вышел на ринг, но обещанные ему 20 тыс. рублей так и не получил. Как отмечает боец, сумма небольшая, но важны не деньги, а репутация, поэтому он пока не обратился в суд, а вызвал соперника на поединок.

«Анатолий, предлагаю тебе схлестнуться в поединке по грепплингу. И мы посмотрим, стоишь ты своих слов или нет», — сказал Маркосян в обращении.

Три месяца назад ему предложили сразиться в клетке шоу, менеджеры предложили 20 тыс. рублей за участие в проекте и столько же за победу.

Подписанный спортсменом контракт у него забрали, он снялся в роликах шоу, провел два раунда на ринге, но гонорар не получил.

«Организация не дала мне надлежащих условий. И она считает, что я должен за копейки убиваться, чтобы стать знаменитым, и дальше плясать под их дудку. С таким рабским контрактом не пойти бы им куда подальше», — отмечает боец.

«Хардкор» зарабатывает на трансляциях любительских боев и рекламе. Аудитория проекта за год выросла до 4 млн пользователей, внимание на него обратили крупные букмекеры и спонсоры.

Участники боев бьются на кулаках, на ринг выходят курьеры, грузчики, мастера спорта. Иногда бои проходят один на один, время от времени — стенка на стенку.

Гонорары участники получают от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Здесь всё в рамках контракта, который подписывает спортсмен, прежде чем заявиться на турнир. Просто взять человека с улицы и на турнир — такое это надо срочно ликвидировать. Подобного не должно быть от слова «совсем», — говорит председатель правления федерации СБЕ (ММА) Ивановской области Рудольф Григорян.

По его словам, на ринге можно получить серьезную травму или даже стать инвалидом. Бывшие участники проекта Дмитрий Кузнецов и Артем Кулинский собирали деньги на операции. Один во время боя чуть не лишился зрения, а второй сломал лицевую кость. Организаторы перевели лишь гонорары, оплачивать лечение отказались.

«Повредил сетчатку, был разрыв. Тысяч 700, я думаю, ушло на лечение. Тут уже дело принципа. Я уверен, никто не будет возвращать эти деньги», — заявил Кузнецов.

По словам участников, многие бойцы заключают договоры с компанией «Квикс», в каком статусе они выступают — артистов или спортсменов — непонятно. Руководитель фирмы с маленьким уставным капиталом — некий Игорь Калинкин. Максим Коганский и Анатолий Сульянов авторы и реальные хозяева «Хардкора».

По нашей информации, организаторы просят каждого участника подписать документ, согласно которому организация не отвечает за получение травмы. Как отметил чемпион мира по панкратиону Александр Шлеменко, организаторы должны обеспечить поддержку медиков, наличие реанимобиля рядом с местом проведения боев. Должна присутствовать бригада врачей, способных реанимировать человека.

Всего один неудачный бой может отправить человека инвалидную коляску, что хорошо понимают профессиональные боксеры и борцы, выходя на ринг за солидные призовые. Многие же участники «Хардкора» дерутся на голых кулаках за скромные гонорары, забывая о том, что это всего лишь шоу.