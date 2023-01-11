Опубликована программа празднования Курбан-байрама в Москве в 2023 году

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — важнейший праздник в мусульманской культуре — в 2023 году начинается ранним утром 28 июня, в среду.

Мусульмане традиционно смогут отпраздновать Ид аль-Адха в главных мечетях Москвы, их адреса:

Московская соборная мечеть. Выползов пер., д. 7. Метро «Проспект Мира»;

Историческая мечеть. Большая Татарская улица, д. 28, стр. 1. Метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»;

Мемориальная мечеть «Шухада» на Поклонной горе по адресу: ул. Минская, д. 2Б.

В остальных мечетях столицы и области также будет совершаться молитва. Планировать маршрут, покупать билет или пополнять карту «Тройка», выезжать из дома рекомендовано заранее во избежание давки в общественном транспорте.

Затем в первой половине дня, после совершения праздничного намаза, верующие молятся об усопших родных на кладбище. А после этого приступают к обряду жертвоприношения.

«Известия» публикуют историю и традиции празднования Курбан-байрама.