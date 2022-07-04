Ивана Купала 2022: когда, история, традиции, обряды

В ночь с 6 на 7 июля отмечается Ивана Купала. Это языческий праздник — день летнего солнцестояния по старому стилю, с самым длинным днем и самой короткой ночью в году. Впрочем, с последние годы он считается, скорее, народной датой — это повод вспомнить традиции предков, окунуться в атмосферу средних веков.

Жители Руси отмечали Ивана Купала с размахом. Собирались на природе, прыгали через костер, искали цвет папоротника. Девушки гадали на суженого. Считалось, что в эту ночь разгуливает нечистая сила, которая может затянуть на дно водоема, поэтому с наступлением темноты купаться было запрещено.

На Ивана Купала люди не одалживали деньги. Согласно поверью, была вероятность таким образом «вынести» благосостояние из дома. Нельзя было также спать — предписывалось бдеть и отгонять нечисть.

В наши дни подобные народные гуляния тоже проходят. Люди надевают белые сорочки, женщины и девочки плетут венки на голову. Все это позволяет перенестись на несколько столетий назад, словно на машине времени.

Самовольно проводить подобные праздники, точнее, разводить открытый огонь в лесу запрещено. На этой неделе в России продолжит сохраняться жаркая погода и высокая пожароопасность.

В четверг, 7 июля, на православном календаре Рождество Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Иисуса Христа, а по прошествии лет крестил его в водах Иордана.

В субботу, 9 июля, мусульмане будут отмечать Курбан-байрам, в материале «Известий» — история и традиции праздника.