В Мариуполе установили памятную доску на месте гибели капитана Палия

Военные следователи Следственного комитета (СК) РФ при поддержке Черноморского флота установили памятную доску на здании бывшего командного пункта, где погиб капитан I ранга Андрей Палий при освобождении Мариуполя.

«Сегодня мы открываем памятную доску в честь Палия Андрея Николаевича заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, доблестного офицера, боевого товарища и друга. Капитан I ранга Палий Андрей Николаевич награжден Орденом Мужества посмертно. Равняясь на таких офицеров, как капитан I ранга Палий, военнослужащие Черноморского флота сегодня ведут беспощадный бой с последователями фашизма. Светлый образ Палия Андрея Николаевича, патриота, воина, мудрого военачальника и надежного боевого товарища навсегда сохранится в наших сердцах. Вечная и светлая ему память», — сказал на церемонии командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктор Кочемазов.

Во время специальной операции по защите населения Донбасса Палий занимался организацией гуманитарных коридоров, обеспечением морально-психологического состояния личного состава, принимал непосредственное участие в боевых действиях на мариупольском направлении.

Андрей Палий родился в Киеве. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков» на Северном флоте. В 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, принимал участие в операции Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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