Экстремальный молодежный забег собрал в Подмосковье 1,5 тыс. и человек

В Московской области 1,5 тыс. человек приняли участие в экстремальном молодежном забеге «Гонка Героев: наследники Победы». Лучший результат продемонстрировали спортсмены из Воскресенска. Второе и третье места заняли участники из Зарайска и Волоколамска соответственно.

Как отмечает телеканал «360» в воскресенье, 3 июля, все участники забега получили жетоны «Гонки героев», а победившим командам достались заслуженные кубки.

В забеге, который прошел на полигоне Алабино, участвовали молодежь и волонтеры. Отдельно для мероприятия сформировали молодежные и добровольческие команды: «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры спорта», МГЕР МО, РСО. Правительство региона тоже представило свою команду из организаторов забега — Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Команды начали выходить на старт в 13:00, каждая выбегала с промежутком в две минуты. На 10-километровой трассе были подготовлены 30 препятствий: водные преграды, отвесные стены, рукоходы. Финальным испытанием стало восхождение на семиметровую горку с канатами «Эверест».

В Министерстве информационных и социальных коммуникаций заявили, что не собираются нарушать традиции и ждут молодежь на забеге в 2023 году, сообщает РИАМО.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», порядка 2 тыс. человек приняли участие в забеге «Беговой Лиги Подмосковья» в Сергиевом Посаде 2 июля. Маршрут забега пролегал вдоль центральных улиц города и мимо основных достопримечательностей.

29 июня в Белогорске Амурской области провели конкурс «Прибежавшая невеста». В забеге, который проходил на стадионе городского парка, участвовали девушки в свадебных платьях и в спортивной обуви.