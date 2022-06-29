Забег в свадебных платьях устроили невесты Белогорска

В Белогорске Амурской области провели конкурс «Прибежавшая невеста». В забеге, который проходил на стадионе городского парка, участвовали девушки в свадебных платьях и в спортивной обуви.

Победительницей стала Наталья Полянская, второе место — у Надежды Козловской, а третье — у Алены Шаламовой. Обладательница высшей награды получила в подарок сертификат ювелирной фирмы на сумму 10 тыс. рублей, пишет ИА PriamurMedia.

Ранее в Госдуме объяснили значение Дня семьи, любви и верности, установленного 8 июля в России. Он заменит День Святого Валентина, который не связан с христианскими традициями. Праздник семьи, любви и верности будет основан на российских традициях и устоях.