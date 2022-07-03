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Гендиректор загоревшейся наркологической клиники в Москве задержан

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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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Генеральный директор частной наркологической клиники на северо-востоке Москвы, в которой в результате пожара погиб один человек, задержан. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан генеральный директор частной клиники, где произошел пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного ведомства.

Там добавили, что сообщение о задержании поступило в прокуратуру северо-восточного административного округа столицы. Расследование уголовного дела находится на контроле московской прокуратуры.

Пожар в медучреждении в проезде Черского произошел ночью 3 июля. В 00:43 мск возгорание было ликвидировано. Из огня удалось спасти восемь человек, один погиб. По предварительной версии, огонь вспыхнул на первом этаже после того, как загорелись оборудование и отделка внутри помещения.

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