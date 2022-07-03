Один человек погиб в результате пожара в московской наркологической клинике

В результате пожара в частной наркологической клинике, расположенной на северо-востоке Москвы, погиб один человек. Об этом стало известно в воскресенье, 3 июля.

По нашим данным, инцидент произошел в медучреждении на улице Черского. Огонь распространился на площади 50 кв. м.

В 00:43 мск возгорание было ликвидировано. Из огня удалось спасти восемь человек. Специалисты проверяют этажи клиники и мансарды.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на первом этаже клиники — загорелись оборудование и отделка внутри помещения.

29 июня сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в ангарах на Каширском шоссе на юге столицы. Горели склады с шинами. Пожарные успели это сделать до того, как огонь успел перекинуться на находящиеся вблизи строения.