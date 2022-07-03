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Грузовик сорвался в пруд на востоке Москвы

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Грузовик на Новочеркасском бульваре (перед пересечением с улицей Маршала Голованова) вылетел с трассы и упал в пруд, сообщил департамент транспорта Москвы в воскресенье, 3 июля.

«Водитель грузовика не справился с управлением, и автомобиль упал в пруд. Обстоятельства произошедшего выясняют оперативные службы города. Движение не затруднено», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На видеозаписи, опубликованной каналом, запечатлен момент, как автомобиль на скорости съезжает с дороги, уходит под гору и падает в пруд.

30 июня перевозивший из Геленджика в Ростов-на-Дону 19 детей-спортсменов микроавтобус врезался в дорожный знак и съехал в кювет. Во время движения водителю стало плохо с сердцем.

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