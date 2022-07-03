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Эксперты спрогнозировали падение цен на жилье на 20-25% к ноябрю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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До ноября 2022 года девелолоперы могут снизить цены на квартиры в новостройках на 20–25%. Такой прогноз «Известиям» озвучили эксперты компании Realiste 3 июля.

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По их мнению, ипотека под 7% «в одиночку» не способна вернуть спрос к прежним показателям. Для начала нового цикла роста рынку потребуется уйти в коррекцию примерно на 20–25% в этом году.

«Сейчас такие скидки уже можно получить у застройщика, то примерно к октябрю-ноябрю этого года изменятся и официальные цены, публикуемые на досках объявлений, — квартиры будут дешеветь», — сказали в компании.

Ипотека под 7% кажется доступной, однако для ощутимого роста спроса на жилье необходимо, чтобы покупка квартиры для семьи складывалась из гуманного первоначального взноса и адекватных ежемесячных платежей, подчеркнули эксперты.

Если учесть, что стоимость квартир в России за «время разгона» выросла на 30–50%, то для поддержания баланса (чтобы было как в 2020-м) доходы тоже должны были увеличиться. Но они, напротив, упали, по данным Росстата, на 3,1% в 2021 году и еще на 1,2% в I квартале 2022-го. И в связи с двузначной инфляцией и сокращением рабочих мест вряд ли смогут в ближайшее время показать рост, пояснили в компании.

Отмечается, что цены на квадратный метр выросли глобально, а реальные доходы населения снизились. Поэтому одной только ипотекой под 7% рынок восстановить не удастся.

26 июня стало известно, что в России начал работу упрощенный аукцион по продаже квартир на первичном и вторичном рынке, который существенно отличается от обычного отсутствием необходимости в электронной подписи покупателя и большого пакета документов. Квартиры от застройщиков выставляются на продажу с дисконтом 15%.

Отмечалось, что любой желающий может стать участником торгов по интересующему его лоту, пройдя несложную процедуру регистрации и внеся обеспечительный платеж 5 тыс. рублей.

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