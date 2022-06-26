В России появился сервис по продаже жилья со скидкой 15%

В России начал работу упрощенный аукцион по продаже квартир на первичном и вторичном рынке, который существенно отличается от обычного отсутствием необходимости в электронной подписи покупателя и большого пакета документов. Квартиры от застройщиков выставляются на продажу с дисконтом 15%, сообщил «Известиям» основатель сервиса генеральный директор и управляющий партнер Российского аукционного дома (РАД) Андрей Степаненко.

Любой желающий может стать участником торгов по интересующему его лоту, пройдя несложную процедуру регистрации и внеся обеспечительный платеж 5 тыс. рублей, сказал он.

«Покупатели сами будут определять стоимость квартиры, которая выставляется на аукцион с дисконтом в 15%. Свое участие в проекте уже подтвердили крупные застройщики московского региона и Санкт-Петербурга», — рассказал Степаненко. В числе подтвердивших свое участие девелоперов — «Глоракс», «Кортрос», «СЗ Спарта», «ЮР-Инвест», «Еврострой», ST Michael и другие. Проект будет масштабирован на всю страну. Форма упрощенного аукциона разработана и запущена компанией «ДомДА», основателем которого является Андрей Степаненко.

В состав учредителей входит Российская гильдия риелторов. Инвестиции в проект составили порядка 50 млн рублей. Как пояснил Андрей Степаненко, электронные аукционы проводят многие площадки, но их процедуры, как правило, очень сложны для участников. В частности, требуется электронная подпись и большой пакет документов, а весь процесс регламентирован специальными нормативно-правовыми актами. К тому же выставляемое на продажу имущество в основном является проблемным — залоговым, банкротным, арестованным. Такие лоты бывают довольно привлекательны по стоимости, но зачастую обладают рядом рисков, связанных с правоустанавливающими документами.

«Мы решили создать сервис, где представлены объекты без подобных рисков, а сам процесс организован максимально просто. При соблюдении всех законодательных требований мы делаем упор на удобство пользователя — это принципиально важно на текущем рынке, где условия диктует именно покупатель. Застройщик или владелец вторичной недвижимости получает возможность продать объект в максимально короткие сроки, а покупатель — получить лучший вариант по оптимальной цене», — рассказал Степаненко.

«Нам интересны разные возможности по расширению клиентской базы. Для покупателя преимущества также очевидны: широкий выбор предложений, минимальные юридические сложности, выгодная цена», — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. По его мнению, сервис больше всего подойдет для реализации нестандартных лотов, когда необходимо выявить рыночную стоимость объекта. Например, среди них могут быть пентхаусы, видовые квартиры, загородные дома.

Такой аукцион предоставит возможность поиска для них более равновесной цены. Однако невысокий размер обеспечительного платежа 5 тыс. рублей в большей степени соответствует региональным рынкам. Такая скромная сумма для Москвы не позволит в полной мере мотивировать покупателей на исполнение взятых обязательств. Из-за этого процент отказов от сделок может быть высоким. И застройщики будут нести повышенные издержки, выводя свои объекты из продажи на период подготовки и проведения аукциона, полагает Нюхалов.