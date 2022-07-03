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Американцы высмеяли требование Байдена снизить цены на автозаправках

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Американские пользователи Twitter высмеяли требование Джо Байдена снизить цены на заправках. Жители США показывают сообщение президента сотрудникам АЗС, но они, ухмыляясь, берут обычную сумму, передает телеканал «Известия». Американцы иронизируют, что Байден будет теперь обвинять в повышении цен не Россию, а бензоколонки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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