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Водитель реактивного грузовика погиб в США на авиашоу

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Фото: Fox 17
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Водитель реактивного грузовика погиб в субботу, 2 июля, на авиашоу в Мичигане в рамках фестиваля воздушных шаров Battle Creek Field of Flight, сообщает телеканал FOX 17.

По данным полицейского управления города Батл-Крик, несчастный случай произошел около 13:10, во время пиротехнической части шоу. 40-летний Крис Дарнелл был за рулем реактивного грузовика Shockwave во время шоу, когда авто вспыхнуло. Оно мчалось со скоростью 482 км/ч.

«Когда двигатель взорвался, это выглядело, как будто у него сорвало задние шины, после чего грузовик завалился набок. Перевернувшись, он пролетел по меньшей мере 300 футов (91 м) по воздуху боком, а потом ударился, покатился и загорелся. Это было ужасно», — рассказал участник авиашоу Расс Блейк.

Семья Дарнелл является одним из основных участников авиасалонов по всей стране. Согласно веб-сайту команды, Shockwave оснащен тремя реактивными двигателями, которые могут разгонять грузовик со скоростью более 350 миль в час.

«Я несколько раз видел, как он участвует в гонках, и пламя вырывается из выхлопных труб, из трех двигателей сзади, и это было динамично, очень захватывающе. Они все подвергают себя опасности ради развлечения, но здесь определенно есть риск. И [в субботу] мы увидели худшее, чего никогда не хотели бы увидеть», — сказал член правления Field of Flight Райан Трэвер.

Остальная часть авиашоу Field of Flight в Батл-Крике была отменена, однако вечерние мероприятия на фестивале, а также мероприятия в воскресенье и понедельник всё еще в расписании праздника.

26 июня в Колумбии не менее 5 человек погибли во время фестиваля баков. Трибуна со зрителями обрушилась в колумбийском городе Эль-Эспиналь в разгар корралеха — аналога испанской корриды. После этого президент страны призвал запретить подобные развлечения.

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