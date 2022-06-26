Минимум пятеро погибли после обрушения трибуны на корриде в Колумбии

Трибуна со зрителями обрушилась в колумбийском городе Эль Эспиналь в разгар фестиваля быков корралеха — аналога испанской корриды. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает издание El Tiempo.

По предварительным данным, пять человек погибли, еще минимум 500 получили травмы.

По данным El Espectador, во время традиционного боя быков рухнули шесть секций арены для корриды Plaza De Toros Gilberto Charry. Конструкция из дерева не выдержала веса находящихся на ней зрителей.

Губернатор департамента Толима Хосе Рикардо Ороско рассказал, что жертвами происшествия стали, как минимум, две женщины, мужчина и ребенок.

Также в ходе инцидента один из быков покинул арену и сейчас провоцирует панику на улицах города. В связи с происходящими событиями администрация региона объявила желтый уровень опасности.

«Мы глубоко сожалеем о случившемся <...> и хотим призвать общество к спокойствию. Как только стало известно о чрезвычайной ситуации, экстренные службы немедленно организовали эвакуации раненых для оказания первой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в больницу Сан-Рафаэль», — сообщили в городской мэрии.

Ранее, 4 мая, в турецкой Анталье обвалился балкон со зрителями во время фестиваля тюнинга. Отмечается, что в опасности оказались и те, кто был на балконе, и те, кто смотрел шоу под ним. Впрочем, информации о пострадавших не поступало.