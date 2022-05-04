Балкон со зрителями обвалился на фестивале тюнинга в Анталье

В турецкой Анталье на фестивале тюнинга обвалился балкон со зрителями, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом 4 мая сообщает портал Haberturk.

Сообщается, что балкон, на котором люди смотрели фестиваль в районе Эльмалы в Анталье, не выдержал веса и рухнул. По предварительным данным, при происшествии никто не пострадал.

В публикации отметили, что в опасности оказались и те, кто был на балконе, и те, кто смотрел шоу под балконом.

20 марта в индийском штате Керала в городе Малаппурам во время футбольного матча обрушилась трибуна с сидящими на ней болельщиками, пострадали более 200 человек. Предположительно, причиной происшествия могло стать то, что на трибуну, рассчитанную на 3,5 тыс. зрителей, взобрались почти 8 тыс. фанатов. Конструкция не выдержала и обвалилась, люди упали вместе с ней.

Ранее, 17 октября прошлого года, после окончания матча чемпионата Нидерландов по футболу, в котором сыграли «НЕК Неймег» и «Витесс» (Арнем), на стадионе в Неймегене обвалилась трибуна, на которой находились футбольные болельщики. Инцидент случился в тот момент, когда зрители и футболисты праздновали победу. Несмотря на обрушение трибуны, фанаты продолжили плясать даже после того, как конструкция едва не сломалась пополам. Отмечалось, что ни один зритель не получил серьезных травм.