В Москве организовали доследственную проверку после пожара в наркологической клинике

После пожара в частной наркологической клинике в Москве проведут доследственную проверку. Информация об этом появилась на сайте ГСУ СК РФ по городу в воскресенье, 3 июля.







«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, в результате пожара также пострадали три человека. Это мужчины 1964, 1972 и 1976 г. р. Они госпитализированы.

Пожар в медучреждении в проезде Черского произошел ранее в этот же день. В 00:43 мск возгорание было ликвидировано. Из огня удалось спасти восемь человек, один погиб.