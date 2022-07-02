Туристы рассказали об обстановке на пляже в Египте после атаки акулы

Туристы рассказали об обстановке на пляже в Египте после атаки акулы

2022-07-02 19:08:58

2022-07-02 19:08:58

2022-07-02 19:08:58

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