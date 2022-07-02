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Режиссер Лебедев высказался о смерти создателя Чебурашки Шварцмана

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Фото: Global Look Press/Alexander Chernykh
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Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, который создал образ Чебурашки и многих других любимых мультипликационных героев, ставших родными для многих россиян, будет и после ухода из жизни дарить людям радость своими работами. Об этом 2 июля заявил режиссер, президент Гильдии режиссеров Союза кинематографистов РФ Николай Лебедев.

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Лебедев особенно отметил созданного Шварцманом Чебурашку, назвав его образ абсолютным чудом, «которое было придумано из ниоткуда».

«Придумать вот такое существо, которое стало просто родным для миллионов зрителей — это огромный талант», — цитирует режиссера «РИА Новости».

Как отметил кинодеятель, Шварцман, которого не стало в субботу на 102-м году жизни, был большой художник и прожил большую, плодотворную жизнь.

«Всегда горько, когда уходит такой замечательный человек, но всегда хочется поклониться за ту радость, которую он дарил и продолжает дарить своими работами и будет дарить очень долго. Низкий поклон ему», — сказал Лебедев.

Ранее 2 июля стало известно, что классик советской анимации Леонид Шварцман умер в Москве. Причина его смерти не сообщается. Дата прощания и время станут известны позже.

Шварцман за полувековую работу на студии «Союзмультфильм» внес огромный вклад в развитие отечественной анимации. Благодаря перу художника были созданы герои мультфильмов «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», серии анимационных фильмов «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав» и другие.

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