Режиссер Лебедев высказался о смерти создателя Чебурашки Шварцмана

Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, который создал образ Чебурашки и многих других любимых мультипликационных героев, ставших родными для многих россиян, будет и после ухода из жизни дарить людям радость своими работами. Об этом 2 июля заявил режиссер, президент Гильдии режиссеров Союза кинематографистов РФ Николай Лебедев.

Лебедев особенно отметил созданного Шварцманом Чебурашку, назвав его образ абсолютным чудом, «которое было придумано из ниоткуда».

«Придумать вот такое существо, которое стало просто родным для миллионов зрителей — это огромный талант», — цитирует режиссера «РИА Новости».

Как отметил кинодеятель, Шварцман, которого не стало в субботу на 102-м году жизни, был большой художник и прожил большую, плодотворную жизнь.

«Всегда горько, когда уходит такой замечательный человек, но всегда хочется поклониться за ту радость, которую он дарил и продолжает дарить своими работами и будет дарить очень долго. Низкий поклон ему», — сказал Лебедев.

Ранее 2 июля стало известно, что классик советской анимации Леонид Шварцман умер в Москве. Причина его смерти не сообщается. Дата прощания и время станут известны позже.

Шварцман за полувековую работу на студии «Союзмультфильм» внес огромный вклад в развитие отечественной анимации. Благодаря перу художника были созданы герои мультфильмов «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», серии анимационных фильмов «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав» и другие.