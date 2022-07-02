Американские аналитики опасаются значительного подорожания нефти

Аналитики одного из крупнейших банков США, JP Morgan Chase, считают, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель. Это произойдет, если Россия значительно сократит добычу нефти в ответ на санкции Запада. По данным экспертов, снижение объемов поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки приведет к тому, что сырье подорожает до $190 за баррель, передает телеканал «Известия». В качестве худшего сценария аналитики рассматривают сокращение поставок на 5 млн баррелей. В таком случае нефть может достичь $380 за баррель.

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