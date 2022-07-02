Работники «Аптекарского огорода» спасли утку из воздушного аквариума

В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» спасли детеныша красной утки-огаря из воздушного аквариума. Об этом сообщили 1 июля в Telegram-канале старейшего ботанического сада России.

Утка поднырнула в стеклянный куб, предназначенный для рыбок, а обратно выплыть не смогла.

«Наш любимый ландшафтный архитектор Артем Паршин сбегал за ведром в администрацию сада <…> Потом пришел наш Арзамет, довыпустил воздух и сачком достал несмышленое животное», — рассказали в «Аптекарском огороде».

22 мая из Якутска в Москву самолетом была транспортирована белая медведица, которая нуждалась в срочной реабилитации. Животное удалось спасти от истощения и сохранить жизнь.

Медведица вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Населенный пункт находится в более чем тысяче километров от арктического побережья. Как медведь смог добрать так далеко — остается загадкой.